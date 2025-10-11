Эксперт Степанов: НАТО в противостоянии с Россией делает ставку на истребители

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС отметил системный подход к увеличению авиационных мощностей стран альянса рядом с российскими границами

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. НАТО делает основную ставку на многофункциональные истребители, в том числе потенциальные носители термоядерного оружия F-16, в рамках стратегии милитаризации своих восточных рубежей в целом и наращивания авиационных мощностей вблизи российских границ. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

На авиабазу Граф-Игнатьево в Болгарии прибыли два новых истребителя F-16 Block 70 из США, что является частью масштабного контракта на поставку 16 таких самолетов стоимостью $2,4 млрд. По словам Степанова, эта поставка продолжает линию Североатлантического альянса по наращиванию авиационных мощностей в странах Восточной Европы.

"F-16 - это сертифицированный носитель термоядерного оружия. Идет накопление сил и средств, подготовка личного состава, адаптация аэродромной инфраструктуры под массовое развертывание многофункциональной истребительной авиации, на которую делается основная ставка в возможном перспективном конфликте на треке НАТО - Россия", - сказал эксперт.

Он добавил, что наращивание парка современных истребителей в регионе является целенаправленным формированием "второго эшелона" военно-воздушного компонента антироссийского плацдарма. Параллельно с поставками устаревших модификаций F-16 Украине, страны НАТО получают более современные версии этих истребителей, что свидетельствует о системном подходе к наращиванию ударных авиационных мощностей в непосредственной близости от российских границ.