Президент РКС Степашин оценил идею проверки книг ИИ на пропаганду наркотиков

Сергей Степашин считает, что система должна делать выборку, а решения нужно оставить за людьми
Редакция сайта ТАСС
05:17

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Система для выявления в литературных произведениях упоминаний наркотических средств и способов их употребления на базе искусственного интеллекта (ИИ) является хорошей инициативой, поддерживаемой Российским книжным союзом (РКС), однако при ее внедрении важно "не перегнуть палку" и решать вопросы с участием человека. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился президент РКС Сергей Степашин.

Ранее директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев сообщил журналистам, что в октябре издательствам представят программу для обнаружения с помощью ИИ запрещенной информации о наркотиках и психотропных веществах в книгах. Программа будет разработана для помощи издательствам в реализации требований федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельных законодательных актов РФ.

"Система должна сделать выборку, а дальше решать людям. Иначе придется закрыть большую часть нашей российской классики. Пусть они [Минцифры] предоставят подборку произведений, а мы будем решать совместно. <...> Тут главное - не перегнуть палку", - сказал Степашин.

Он также добавил, что РКС планирует оказывать содействие ведомству при внедрении данной системы.

Министерство культуры РФ 29 мая утвердило приказ о порядке маркировки произведений искусства, в которых содержится информация о психотропных и наркотических веществах. Соответствующий приказ, относящийся к произведениям, указанным в федеральном законе "О наркотических средствах и психотропных веществах", вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года. 

