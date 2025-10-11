В федерации кинологов усомнились в возможности ограничить число собак в квартире

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев считает важным учитывать размеры и потребности животных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Предложение Госдумы об ограничении количества содержащихся в квартире собак и кошек реализовать невозможно - необходимо учитывать, что потребности маленькой и большой собаки кардинально различаются. Такое мнение ТАСС выразил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Читайте также

Большой и грозный алабай: собака, способная принимать решения

Ранее стало известно, что член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко внесет на рассмотрение законопроект, вводящий ограничение на количество проживающих в квартире собак и кошек, согласно которому на каждые 18 кв. м квартиры допускается проживание не более одной взрослой собаки и кошки.

"Говоря о собаках, стоит учитывать важнейший фактор - размер животного, - заявил Голубев. - Породное разнообразие предлагает нам как миниатюрных питомцев, так и очень крупных особей - это не ситуация с кошками. Именно поэтому невозможно установить единую норму, которая подходила бы для всех пород. Потребности маленькой и большой собаки кардинально различаются, что необходимо учитывать".

Вместе с тем он подчеркнул, что федерация всегда призывает людей продумывать жилищные условия, заводя собаку. "Маленькие декоративные питомцы довольно неприхотливы и вполне комфортно будут чувствовать себя даже в однокомнатной квартире. Совсем другая ситуация складывается с крупными и активными породами: им в принципе бывает тяжело в городских условиях, даже если жилплощадь приличная", - сказал глава РКФ.