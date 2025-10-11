В Воркуту переселили более 580 семей из поселков региона

До конца 2026 года осталось переселить еще около 70 семей из поселка Заполярный

СЫКТЫВКАР, 11 октября. /ТАСС/. Свыше 580 семей переселили из полупустых домов и малозаселенных поселков в Воркуту Республики Коми и ее более заселенные поселки в отремонтированные квартиры по программе "Управляемого сжатия". До конца 2026 года осталось переселить еще около 70 семей из поселка Заполярный, после чего их пустующие дома будут отключены от коммуникаций, сообщил ТАСС врио мэра Воркуты Игорь Гурьев.

Ранее проект Воркуты "Комплексное градоэкономическое преобразование ("Управляемое сжатие")" был признан лучшим в номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ" регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в 2022 и 2023 годах.

"Уже успешно завершены четыре этапа программы, в рамках которых отремонтировано 696 квартир, переселено 586 семей из четырех поселков и микрорайонов, отключено от эксплуатации 37 многоквартирных домов. Экономический эффект составил порядка 150 млн рублей. Сегодня мы реализуем пятый этап программы, занимаясь переселением жителей поселка Заполярный. На сегодня переселено около 100 семей из 171, оставшиеся 70 планируется переселить до конца следующего года, объем финансирования - 207,5 млн рублей. Эта работа находится на контроле правительства Республики Коми, и предстоит еще много сделать для комфортной и безопасной жизни воркутинцев в условиях Арктики", - сообщил ТАСС Гурьев.

Программу начали реализовывать в 2017 году, она направлена на оптимизацию городской инфраструктуры и эффективное расходование бюджетных средств. Основная задача - поэтапное переселение семей из аварийных полупустующих домов малозаселенных населенных пунктов в отремонтированные квартиры, поближе ко всей инфраструктуре. Всего по программе запланировано переселить 897 семей из 46 малозаселенных домов микрорайонов Цементнозаводский, Советский, поселков Комсомольский и Заполярный, а также жителей поселка Воргашор из малозаселенной части поселка в более заселенную. Затраты на реализацию программы оцениваются порядка 600 млн рублей, а ожидаемая экономия бюджетных средств - около 280 млн рублей в год.

Помощь жителям

Программа исполнена на 80%. На нее уже направлено более 380 млн рублей, в том числе в 2017-2018 годах 59 млн рублей на переселение в поселке Воргашор, в 2018-2019 годах - 48,9 млн рублей на переселение семей из Воргашора и Цементнозаводского, в 2020 году - 35,3 млн рублей на переселение из Советского, в 2021 году - 30,3 млн рублей на переселение из поселка Комсомольский, в 2022 году - 65,4 млн рублей на переселение из Комсомольского и Воргашора. Заполярный начали расселять в 2024 году, в прошлом году выделялось почти 142 млн рублей.

Расселение жителей малозаселенных поселков - важный аспект в комплексном градоэкономическом преобразовании Воркуты. Программа "Управляемого сжатия" - мера вынужденная, но позволяет решать важные социальные, финансовые, хозяйственные вопросы. Главная задача - сокращение пустующего муниципального жилого и нежилого фонда, а также расходов на его содержание из местного бюджета. Обязательное условие - предоставляемая квартира должна быть равнозначной по занимаемой площади и соответствовать действующим санитарно-техническим нормам. Документ строго регламентирует переселение жителей в границах муниципалитета, не лишая их при этом права на переселение за пределы Воркуты, отметил руководитель муниципалитета.

Как уточнили ТАСС в администрации Воркуты, ремонт квартир для переселенцев включает замену входной и межкомнатных дверей, установку новой сантехники, радиаторов отопления и кухонных плит, косметический ремонт стен, потолков и полов.

"Особое внимание уделяется качеству ремонта и учитываются индивидуальные обстоятельства жителей. При необходимости людям с ограниченными возможностями здоровья предоставляют квартиры на нижних этажах. Одиноким пенсионерам администрация помогает с переездом: сопровождаем, оказываем всестороннюю поддержку", - отметили в администрации.

Как отмечал ранее Гурьев, причина увеличения количества пустующего жилья в том, что жители самостоятельно выезжают за пределы Воркуты и сдают квартиры муниципалитету по договору дарения, или же получают государственные сертификаты на переселение из Крайнего Севера и сдают свои квартиры муниципалитету. В результате количество пустующих жилых и нежилых помещений в домах ежегодно увеличивается - в основном это поселки.

Воркута - арктический моногород за 67 параллелью с населением 66,8 тыс. человек, одна из 16 опорных территорий Арктической зоны РФ. Изначально он создавался как центр угледобычи с населением 250 тыс. человек. В состав городского округа Воркута входят семь населенных пунктов - город и поселки, еще семь населенных пунктов были упразднены, закрыты или преобразованы в микрорайоны Воркуты. Около 6 тыс. жителей заняты на угледобыче и во вспомогательных производствах градообразующего предприятия "Воркутауголь" (входит в состав ООО "Русская энергия" корпорации AEON), одного из крупнейших в России производителей коксующегося угля, используемого в металлургии.