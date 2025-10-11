В Запорожской области предложили создать мединститут

Идею выдвинул один из победителей кадрового конкурса для участников СВО "Запорожские герои" Михаил Пылаев

БЕРДЯНСК /Запорожская область/, 11 октября. /ТАСС/. Медицинский университет необходимо открыть в Запорожской области, это поможет решить проблему острой нехватки врачей. С таким предложением один из победителей кадрового конкурса для участников СВО "Запорожские герои" Михаил Пылаев обратился к представителям власти региона, выступающим с лекциями в ходе образовательной программы.

Обучение финалистов проекта проходит в Центре созидания "Маяк" в Бердянске. Михаил Пылаев воевал в 2022-2023 годы в штурмовом подразделении добровольческого отряда Вооруженных сил РФ, в том числе в качестве военного медика. Участвовал в боях в ДНР и ЛНР, был ранен.

"Сейчас нехватка медицинского персонала решается путем командировок "с большой земли" кратковременных. <…> Прорабатываются программы привлечения медиков на постоянной основе с предоставлением каких-то возможностей жилья. Но это временные решения за счет кадров "с большой земли". Нет вуза, высшее медицинское образование на территории региона отсутствует. Это означает, что своих кадров в регионе расти не будет. Мне кажется, что регион достоин того, чтобы здесь появился вуз медицинский", - сказал ТАСС Пылаев.

Ветеран СВО выдвинул еще одно предложение - отдельным региональным решением расширить функционал фельдшеров. Он отметил, что в России достаточно большое количество опытных и хорошо подготовленных фельдшеров, "которые в силу возраста, сложившейся жизни не могут перейти на следующий этап, получить высшее образование, а чтобы фельдшеру стать врачом, ему надо закончить медицинский вуз".

"Если бы были программы переподготовки краткосрочные фельдшеров во врачей по некоторым медицинским специальностям, это привлекло бы большое количество людей, которые достигли профессионального потолка как фельдшеры и хотели бы расти дальше. В стране много таких людей. Да, это нестандартный подход, но особые условия региона, особые условия в стране, динамика развития событий, новые вызовы требуют принятия новых, нестандартных решений", - считает Пылаев.

Ранее власти Запорожской области сообщали, что дефицит квалифицированных медработников в регионе составляет порядка 1,7 тыс. Идет работа по привлечению кадров из других регионов РФ. В этом году планируется привлечь 30 врачей и 32 средних медработника по программе "Земский доктор/Земский фельдшер". В 2024 году участниками программы в области стали 44 медицинских работника. Кроме того, в 2024 году свыше 120 молодых специалистов направлены на обучение в лучшие вузы страны по программам специалитета и ординатуры на основании договоров о целевом обучении. В январе 2025 года в Минздраве региона отмечали, что число медиков в Запорожской области достигло 6,5 тыс., это на 7% больше, чем в 2022 году.

О кадровом конкурсе

Победителями кадрового конкурса для участников СВО "Запорожские герои" стали 30 человек из 203 претендентов. Сейчас в Центре созидания "Маяк" в Бердянске идет образовательная программа для финалистов. Ее разработала Высшая школа государственного управления Президентской академии (РАНХиГС) совместно с администрацией региона. Обучение включает 502 академических часа до августа 2026 года. Первый образовательный модуль по госуправлению проходят 18 человек. Запланированы также стажировки. Кроме того, у каждого слушателя будут наставники из числа руководителей органов власти Запорожской области.