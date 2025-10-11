В РУДН рассказали, когда появятся зимние грибы в Московском регионе

Они возникнут после первых заморозков

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Зимние грибы появятся в Московском регионе в первые солнечные дни после стабильных заморозков. Об этом рассказал ТАСС доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции института экологии РУДН Владимир Пинаев.

"Зимние грибы пойдут после первых заморозков, когда несколько дней наблюдается повышение температуры, например во время солнечной погоды, и гриб может получать питательные вещества из субстрата. Нас будут ждать устричные вешенки, оранжевые дрожалки и зимние опята в Подмосковье и Тверской области", - рассказал ученый.

Он отметил, что сезон осенних грибов в Московской области можно считать почти завершенным.

"Жизненный цикл осенних грибов устроен таким образом, что максимум появления плодовых тел приходится на сентябрь - достаточно влаги, обилие дождей, и при этом есть теплые дни. Все эти факторы способствуют максимальному росту", - объяснил Пинаев.

Ученый также напомнил, что не стоит собирать грибы на особо охраняемых природных территориях, также следует изучить краснокнижные виды региона, чтобы не совершить правонарушения.