В селах Ульяновской области ассортимент лекарств вырос втрое

До конца 2025 года планируется расширить ассортимент еще на 20%

УЛЬЯНОВСК, 11 октября. /ТАСС/. Пилотный проект Ульяновской государственной аптеки по розничной продаже лекарственных препаратов и медицинских изделий в селах позволил в три раза расширить ассортимент реализуемых лекарственных препаратов и медицинских изделий за полгода его реализации. Об этом сообщила ТАСС министр здравоохранения региона Мария Шалягина.

"Это очень важный социально значимый проект, направленный на развитие государственных аптек в сельской местности. <…> На сегодняшний день удалось в три раза увеличить ассортимент лекарственных препаратов и медицинских изделий, реализуемых населению", - сказала собеседница агентства.

Министр также уточнила, что к концу года планируется расширить ассортимент еще на 20%. "Уже восемь аптечных учреждений госсети осуществляют продажу жизненно необходимых лекарственных препаратов", - добавила она.

По словам Шалягиной, программа реализуется в Сенгилеевском, Вешкаймском, Сурском, Мелекесском, Тереньгульском, Майнском, Кузоватовском и Чердаклинском районах. Жители этих территорий имеют возможность не только получать льготные препараты по бесплатным рецептам, но и приобретать необходимые медикаменты.

Реализация проекта началась в апреле 2025 года. Его главная цель - сделать лекарства доступными для граждан, проживающих в сельской местности. В дальнейшем планируется постоянное расширение ассортимента и вовлечение большего числа аптек в программу.