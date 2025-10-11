В Московском зоопарке родился детеныш мартышки дианы из Красной книги

Малыш появился на свет 1 сентября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Посетители Московского зоопарка могут увидеть детеныша краснокнижной мартышки дианы, который появился на свет 1 сентября 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

"Малыш появился на свет 1 сентября и первые дни мама Фиона постоянно носила его на себе, не отпуская ни на минуту. Через 2 недели детеныш начал потихоньку сползать с матери и исследовать окружающий его мир. Сейчас значительную часть времени он проводит рядом с мамой, которая продолжает носить его на себе, но так же самостоятельно лазает по решетке, ходит по полке и иногда играет со своей старшей сестрой Виолой", - приводятся слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Посетители павильона "Приматы", расположенного на Новой территории, уже могут увидеть детеныша. Мартышки диана обитают в джунглях Западной Африки - от Сьерра Леоне до северо-запада Ганы. Они получили свое название в честь римской богини охоты, красоты и плодородия, сам же вид занесен в Красную книгу как уязвимый.

О новорожденном заботится исключительно мама, добавили в зоопарке. Мартышка Фиона родилась в Новосибирском зоопарке в 2008 году, а в Московском зоопарке поселилась в возрасте шести лет. Семь лет назад у мартышек появилось потомство - самка, которую впоследствии назвали Виола. На данный момент она живет в одном вольере вместе с родителями и новорожденным детенышем в семейной группе.