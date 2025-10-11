Для Билибинской больницы на Чукотке закупили современное медоборудование

В медучреждении уже начали установку системы для диагностики беременных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Новое медоборудование доставили в Билибинскую больницу на Чукотке, что позволит проводить диагностику состояния здоровья пациентов в муниципалитете, сообщил в своем Telegram-канале губернатор округа Владислав Кузнецов.

"Для местных жителей важно получать качественную медицинскую помощь рядом с домом. Особенно, когда речь идет о здоровье детей и будущих мам. Хочу поблагодарить компанию "Баимская" за плодотворное сотрудничество. Это результат наших договоренностей, достигнутых на Восточном экономическом форуме, и компания выполняет свои обязательства", - написал губернатор.

По его словам, в больнице уже начали установку системы для диагностики беременных. Скоро заработают мобильные рентгены. В конце месяца ожидают также видеоэндоскопическую стойку для малоинвазивных, щадящих операций. Теперь жители района могут проходить сложные обследования в Билибино, что существенно повышает качество медицинского обслуживания населения.