На участках МЦД-2 в октябре изменится ночное движение

Это связано с капремонтом Волоколамского автодорожного путепровода

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Движение на участках столичной линии МЦД-2 изменится в ночное время 13-15 октября и 27-28 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"После полуночи до 6 утра на участке от Тушинской до Стрешнево поезда в обе стороны будут ходить по пути "на Нахабино". Будьте внимательны, на станциях Стрешнево и Тушинская при следовании в центр изменится платформа отправления. Просим вас сверяться с информацией на табло", - говорится в сообщении.

Возможно также увеличение интервалов движения до 20 минут с 21:00 до 08:00 мск, добавили в департаменте. В указанный период будут проводиться работы по капремонту Волоколамского автодорожного путепровода.