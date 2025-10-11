Нарышкин отметил важную роль качества преподавания истории России для будущего страны

ТЮМЕНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Повышение качества преподавания истории России в высших учебных заведениях РФ является важной государственной задачей, от успешного решения которой во многом зависит будущее страны. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Будучи одной из главных мировоззренческих дисциплин, история России играет центральную роль в передаче новым поколениям традиционных духовно-нравственных ценностей, формирует у молодых людей чувство Родины. Повышение качества преподавания этого курса было и остается важной государственной задачей, от успешного решения которой во многом зависит будущее нашей страны", - сказал Нарышкин в видеообращении к участникам Национального форума преподавателей истории.

По его словам, объединяя в своих рядах несколько десятков ведущих университетов, Российское историческое общество деятельно участвует в развитии высшего исторического образования. "Являясь центром ответственности по укрупненной группе специальностей история и археология, Российское историческое общество совместно с Министерством высшего образования и науки России прилагает серьезные усилия по установлению эффективного распределения контрольных цифр приема в высшие учебные заведения, - отметил он. - Ратуем за то, чтобы количество выделяемых вузом бюджетных мест на исторические специальности, как минимум, сохранялось, а подготовка будущих историков велась бы во всех субъектах Российской Федерации, особенно в приграничных регионах".

По словам председателя РИО, вторая задача, тоже имеющая особое значение, заключается в последовательном повышении уровня исторических знаний у студентов, выбравших неисторические направления подготовки. "Как вы знаете, уже второй год обучающиеся во всех российских высших учебных заведениях осваивают значительно обновленный и расширенный курс Отечественной истории. Результаты говорят сами за себя: по данным мониторинга, проведенного нами в мае, около 70% молодых людей, завершивших обновленный курс, правильно ответили на большую часть вопросов, в то время как количество троечников, набравших минимальные баллы, наоборот снизилось за год почти в два раза", - пояснил он.

Нарышкин подчеркнул, что теперь принципиально важно сохранить достигнутые результаты "при переходе к новой национальной модели высшего образования, предполагающей создание единого социально-гуманитарного ядра, в составе которого войдет и Отечественная история".

Четвертый Национальный форум преподавателей истории проходит в Тюмени 10-11 октября. Как отметили в РИО, организаторами форума выступают Минобрнауки России, Российское историческое общество, Российский государственный гуманитарный университет и Тюменский государственный университет.