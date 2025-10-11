На Украине хотят убрать связанные с "имперскими" поэтами объекты

Институт национальной памяти Украины опубликовал список деятелей российской культуры и истории, которые подлежат запрету в рамках так называемой политики деколонизации

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Институт национальной памяти Украины расширил список признанных "имперскими" русских писателей, поэтов и композиторов, предложив местным властям удалить из публичного пространства все объекты, связанные с Михаилом Лермонтовым, Александром Грибоедовым, Иваном Буниным, Модестом Мусоргским и другими.

Институт опубликовал список деятелей российской культуры и истории, которые подлежат запрету в рамках так называемой политики деколонизации. Помимо политиков и военных Российской империи, в частности, царей и императоров, в список вошли также всемирно известные русские писатели, поэты, композиторы - Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Иван Тургенев, Константин Аксаков, Модест Мусоргский, Михаил Глинка, а также литературный критик Виссарион Белинский, художник Василий Суриков, географы Семен Дежнев и Фаддей Беллинсгаузен.

Кроме того, к ним добавили декабристов, в том числе главу Южного общества Павла Пестеля, главу восстания против Екатерины II Емельяна Пугачева, руководителя восстания против царской власти во время революции 1905 года на Черноморском флоте Петра Шмидта, одного из идеологов русского анархического движения Михаила Бакунина.

В качестве обоснования этому институт назвал "глорификацию Российской империи". Также опубликован список "разрешенных" деятелей культуры, куда вошли Николай Гоголь, Антон Чехов, Николай Лесков, художники Иван Айвазовский, Михаил Врубель и Карл Брюллов и другие.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей Украине сносят памятники деятелям России, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.