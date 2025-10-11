Президент "Ленкома" рассказал о состоянии Збруева

Артист находится в "замечательной" форме, уточнил Марш Варшавер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Збруев продолжает оставаться в больнице и находится в хорошей форме. Об этом сообщил ТАСС президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

Ранее, беседуя с агентством, Збруев призвал СМИ и владельцев пабликов в социальных сетях не распространять недостоверную информацию о его самочувствии.

"Хочется поделиться радостными новостями: Александр Викторович Збруев сейчас находится в том же медучреждении, куда его определили ранее по тем надобностям, с которыми он и лег в больницу. Проверяет организм. Я с ним разговариваю несколько раз в день: он в замечательной форме, энергичен, очень хвалит пребывание в этой больнице, к нему хорошо относятся и чувствует себя он там хорошо", - сказал собеседник агентства.

Збруев - лауреат Государственной премии РФ и премии Москвы. Он родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Театральное училище им. Бориса Щукина, был принят в труппу Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - "Ленком"). Сейчас задействован в спектаклях "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад".

В кино Збруев дебютировал в фильме "Мой младший брат", который вышел на экраны в 1962 году. Снялся более чем в 60 картинах, в том числе в фильмах "Большая перемена", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Батальоны просят огня", "О любви", "Успех".