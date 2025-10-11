Реклама на ТАСС
Внучка Трампа выложила видео игры в гольф с дедом под песню Скриптонита

На кадрах Трамп и его внучка попеременно бьют по мячу, при этом президент США комментирует происходящее
Редакция сайта ТАСС
09:29

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Внучка президента США Дональда Трампа Кай Мэдисон опубликовала ролик, на котором она играет в гольф с дедом под песню казахского рэпера Скриптонита. Соответствующее видео она выложила в соцсети TikTok.

На кадрах Трамп и его внучка попеременно бьют по мячу, при этом президент США комментирует происходящее и поздравляет Кай, когда ей удается закатить мяч в лунку. В конце они уезжают с поля для гольфа на электромобиле. Все это время на фоне играет трек Скриптонита "Не расслабляйся".  

СШАТрамп, Дональд