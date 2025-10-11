В Якутске заложили камень в основание нового комплекса авиационного училища

Церемония прошла в год 100-летия авиации Якутии

ЯКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония установки закладного камня состоялась в Якутске на месте строительства нового учебного комплекса Якутского авиационного технического училища гражданской авиации им. В. И. Гришукова - филиала Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, передает корреспондент ТАСС.

Церемония прошла в год 100-летия авиации Якутии. 8 октября 1925 года первое воздушное судно фирмы "Сопвич" взлетело с пристани Даркылах и совершило посадку на Зеленом Лугу в Якутске, эта дата считается днем рождения якутской авиации.

Согласно паспорту объекта, учебный корпус будет рассчитан на 450 курсантов, обучающихся по очной программе. Предполагается возведение спорткомплекса, комплекса авиатренажеров, общежития, гаража, стадиона и площадки для мероприятий. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев, в 2026 году рассчитывают на проектирование объекта. "Сегодня филиал открывает в том числе и новые специальности в части операторов беспилотных систем. Новый учебный корпус повысит качество образования и материально-техническую базу нашего филиала", - сказал он журналистам.

Якутский филиал петербургского университета гражданской авиации является правопреемником созданного в январе 1949 года учебно-тренировочного отряда УТО-17 по переподготовке и подготовке летного и инженерно-технического состава. В Якутии в зоне круглогодичного наземного транспортного сообщения проживает всего 16% населения. Авиация обеспечивает транспортную доступность в удаленных территориях республики. "Якутию нельзя представить без авиации с такими просторами, с такими территориями", - сказал на церемонии первый зампредседателя правительства республики Дмитрий Садовников.