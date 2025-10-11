Посол РФ: в мошеннических кол-центрах Мьянмы могут находиться до 25 россиян

Искандер Азизов отметил, поскольку российские граждане попадают на территорию Мьянмы незаконно, сложно определить их точное число

Редакция сайта ТАСС

© Distinctive Shots/ Shutterstock/ FOTODOM

БАНГКОК, 11 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Несколько десятков россиян могут находиться на территории Мьянмы в мошеннических кол-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол России в Мьянме Искандер Азизов.

Он отметил, поскольку российские граждане попадают на территорию Мьянмы незаконно, сложно определить их точное число. "По приблизительным подсчетам, на территории Мьянмы в кол-центрах мошенников могут находиться примерно 20-25 россиян. Но не больше. Наших граждан они с небольшой охотой перевозят через эту реку (Мэй, по которой проходит таиландско-мьянманская граница - прим. ТАСС)", - сказал он.

Азизов не исключил, что некоторые граждане РФ могут добровольно работать в кол-центрах в Мьянме. "Есть подозрения, что их, возможно, будет и больше, но вот засветились несколько десятков человек", - добавил он.

Согласно подсчетам ТАСС, пятеро россиян, перевезенных из Таиланда в Мьянму для работы в мошеннических кол-центрах, были освобождены в этом году. Трое из них были репатриированы в Россию при содействии таиландских властей и российского посольства в Бангкоке. Остальные самостоятельно покинули республику, после чего были задержаны таиландскими военными за незаконное пересечение границы и впоследствии депортированы иммиграционной полицией.

В начале этого года Таиланд, Китай и Мьянма договорились объединить усилия в борьбе с мошенническими центрами китайских преступных группировок, в которых вынуждены работать от 100 тыс. до 120 тыс. человек. Под ударом оказались целые преступные анклавы в городах Мьявади и Шве-Кокко в мьянманском штате Карен. В феврале королевство прекратило электроснабжение пяти пограничных районов республики, отключив интернет и остановив поставки топлива. Таиландский МИД в мае сообщил, что в Мьянме удалось освободить и вывезти в Таиланд более 9,2 тыс. жертв мошенников, включая 5,4 тыс. граждан Китая, а также граждан стран СНГ.

Власти Таиланда заявили, что проблема телефонного и интернет-мошенничества нанесла серьезный урон стране - более 500 тыс. таиландцев стали жертвами преступников в период с 2022 по 2024 год. Ущерб оценивается в более чем 60 млрд батов (свыше $1,8 млрд).