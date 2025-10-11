В Якутске в честь 100-летия авиации республики открылась мультимедийная выставка

Экспозиция будет работать до 22 октября

ЯКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Мультимедийная выставка "Небо Саха" об истории становления якутской авиации открылась в Якутске в центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина, передает корреспондент ТАСС.

Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, приурочен к 100-летию авиации Якутии и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка представляет собой многогранное осмысление неба - как сакрального космоса в традиционной культуре народа саха и современного воздушного пространства, освоенного человеком. В экспозицию вошли картины якутских художников, панно, а также мультимедийные панели об истории развития авиации и якутских предприятий при поддержке исторического парка "Россия - моя история".

"Выставка организована в сотрудничестве с Союзом художников республики. Эта идея появилась еще в прошлом году, когда мы начали подготовку к 100-летию якутской авиации, - рассказала ТАСС директор центра культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина Евдокия Винокурова. - Вход свободный, выставка будет работать до 22 октября".

Завершением открытия экспозиции стало подписание руководителями авиапредприятий Якутии афиши выставки, далее она будет передана в архив музея авиации республики.

8 октября 1925 года первое воздушное судно фирмы "Сопвич" взлетело с пристани Даркылах и совершило посадку на Зеленом Лугу в Якутске, эта дата считается днем рождения якутской авиации.