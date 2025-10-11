Украинские власти оптимизируют процесс эвакуации населения из прифронтовых районов

Национальной социальной сервисной службе поручили осуществлять координацию работы мультидисциплинарных команд, включающих соцработников, психологов, юристов, медиков

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Украинские власти решили оптимизировать процесс эвакуации населения из прифронтовых районов страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Упорядочиваем процесс эвакуации из прифронтовых общин. Правительство вводит государственную информационную систему координации эвакуации и оказания помощи лицам с прифронтовых территорий", - написала она.

По словам премьера, теперь более четко распределяются обязанности между ответственными за эвакуацию. "Компоненты процесса эвакуации распределены следующим образом: Минразвития через координационный штаб - общая координация; Минсоцполитики - социальное сопровождение и реинтеграция на местах в общинах; Госслужба по чрезвычайным ситуациям - оповещение и техническая часть эвакуации; местные администрации и органы местного самоуправления - мероприятия эвакуации на местах: организация сборных пунктов, оповещение, регистрация, транспортировка и размещение людей, бытовая поддержка", - уточнила Свириденко.

Национальной социальной сервисной службе поручили осуществлять координацию работы мультидисциплинарных команд, включающих соцработников, психологов, юристов, медиков.

Власти украинских регионов часто объявляют об обязательной и даже принудительной эвакуации из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий, мотивируя это вопросами безопасности. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко признавал, что при этом власти нередко сталкиваются с нежеланием людей выезжать.