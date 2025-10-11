В МИД напомнили о новых правилах въезда в Шенгенскую зону

Правила вступают в силу 12 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Иностранные граждане, въезжающие в страны Шенгенской зоны, с 12 октября должны будут в обязательном порядке сдавать биометрические данные на границе. Новые требования касаются и россиян, напомнили в МИД РФ.

"С 12 октября 2025 года все государства - участники Шенгенской зоны <...> вводят новую систему контроля въезда и выезда на своей внешней границе, - указали в российском дипведомстве. - Новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование) при въезде <...> граждан третьих стран, в том числе России, прибывающих в страну с краткосрочными целями".

В МИД пояснили, что при выезде из страны Шенгенской зоны будет производиться верификация биометрической информации. "Рекомендуем планировать свои поездки с учетом этих изменений и приезжать в аэропорт заблаговременно для прохождения необходимых процедур", - предупредили в министерстве.

Как сообщили ранее в Еврокомиссии, развертывание новой электронной системы пограничного контроля EES на внешних границах ЕС планируется завершить в течение шести месяцев. Эта система направлена на снижении нелегальной миграции и борьбу с другими видами нелегального пересечения границ, в том числе по поддельным документам. При последующих визитах в течение трех лет будет проводиться только биометрическое сканирование лица.

В АТОР отметили, что отказ предоставить биометрические данные повлечет отказ во въезде. У детей до 12 лет отпечатки пальцев требовать не будут. В случае отказа во въезде одной из стран Шенгенской зоны EES также зафиксирует эту информацию, что может стать основанием для запрета посещения любой другой страны ЕС, добавили в АТОР.