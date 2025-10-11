Депутат ГД Бурматов: замер аммиака поможет бороться с разведением животных соседями

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов посоветовал обратиться в Роспотребнадзор и местные органы власти, если соседи по многоквартирному дому занимаются разведением животных в своей квартире.

"Нужно обратиться в Роспотребнадзор для того, чтобы были сделаны замеры по аммиаку и по децибелам, в Роспотребнадзор и в местные органы власти. [Следует] обратить внимание на то, что в квартире творится антисанитария, ведется незаконная коммерческая деятельность и люди занимаются разведением животных, плодят их и делают невыносимой жизнь соседям", - сказал Бурматов в беседе с ТАСС.

Помимо неприятных запахов и громких звуков, депутат также рекомендовал обратить внимание на факт жестокого обращения с животными. "Понятно, что чаще всего в таких квартирах животные находятся в непотребных условиях: они больны, они нуждаются в помощи. Многие из них уже к тому моменту являются инвалидами, кто-то из них погибает. Так всегда, к сожалению, бывает", - объяснил он.

Бурматов также отметил, что хозяева подобных квартир могут сами не жить в них, а лишь изредка приходить, чтобы покормить животных. По словам парламентария, в таких случаях "у МЧС вместе с полицией есть право вскрыть эту квартиру".

"У меня была, например, история, когда не просто было большое количество животных там, там еще не было хозяина. Он, видимо, когда-то туда приходил, бросал им какой-то еды и потом уходил, чтобы это все не слышать, не нюхать. Это все слышали и нюхали хозяева [соседних квартир]. Мы обратились в полицию, в МЧС. Были опрошены соседи, они подтвердили, что хозяина там нет. Квартира была вскрыта, потому что требовалось пресечь уголовное преступление, которое квалифицируется как жестокое обращение с животными", - поделился Бурматов.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко внес на рассмотрение палаты парламента законопроект, вводящий ограничение на количество проживающих в квартире собак и кошек. Согласно законопроекту, на каждые 18 кв. м квартиры допускается проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки. Временное превышение данных норм будет возможно при рождении потомства до достижения детенышами возраста 6 месяцев. Эти ограничения предлагается не распространять на собак-проводников.