В Национальном центре "Россия" открылась выставка о квантовых технологиях

Экспозиция помогает детям и взрослым познакомиться со способностями квантовых частиц

© Екатерина Замахина/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Иммерсивная выставка "Твоя квантовая Вселенная" открылась в Национальном центре "Россия" в рамках проходящего в Москве 10-12 октября ХХ Международного фестиваля "Наука 0+", передает корреспондент ТАСС.

В церемонии открытия приняли участие заместитель директора департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития

Минобрнауки РФ Али Асадов, руководитель дирекции фестиваля "Наука 0+", проректор МГУ им. М. В. Ломоносова Леонид Гусев и заместитель директора Национального центра "Россия" Анастасия Звягина.

"В рамках Десятилетия науки и технологий, объявленого президентом РФ Владимиром Путиным, в стране создается большое количество площадок, чтобы популяризация науки стала доступнее. Фестиваль "Наука 0+" проходит в 20-й раз. Каждый год организаторы выбирают какую-либо сложную и важную научную тему. В этом году - квантовые технологии. Доступнее, чем в Национальном центре "Россия", об этой теме вам никто не расскажет. Рекомендую обязательно приходить с детьми и погрузиться в этот увлекательный мир квантовых технологий", - отметил Асадов.

"Квантовые сверхспособности"

Экспозиция помогает детям и взрослым познакомиться со "сверхспособностями" квантовых частиц - суперпозицией, запутанностью и туннелированием. По словам научного куратора выставки Василия Панюшкина, главной задачей, которую ставили перед собой авторы, стала демонстрация того, как ученые превращают эти и другие свойства в реальные технологии.

Одна из инсталляций представляет собой комплекс, в котором датчики, считывающие пульс с кончиков пальцев человека, передают сигнал магнитам, которые заставляют кристаллы ферромагнетика в специальной жидкости пульсировать в такт сердцу посетителя.

В организации выставки приняли участие ученые физического факультета и Центра квантовых технологий МГУ, госкорпорации "Росатом", НИЦ "Курчатовский институт", ФИАН им. П. Н. Лебедева, МГТУ им. Н. Э. Баумана, ФТИ им. А. Ф. Иоффе и других научных центров. Помимо экспозиции, в Национальном центре "Россия" организованы лекции, мастер-классы и научные дискуссии.

Мероприятия юбилейного фестиваля "Наука 0+" проходят 10-12 октября на более 100 площадках в Москве. В их числе - МГУ, РАН, Московский дворец пионеров, Национальный центр "Россия", парк "Зарядье", а также музеи, НИИ и ряд других вузов.

"Российская наука - самая молодая в мире. Если 20 лет назад средний возраст ученого в стране составлял более 50 лет, то сейчас - от 30 до 40 лет. Это именно те люди, которые "делают науку" в лабораториях. К слову, Дмитрий Менделеев открыл периодический закон химических элементов в 35 лет. Таких примеров очень много. Поэтому наука делается молодыми, а маститые, великие ученые координируют и направляют эту работу", - сказал Гусев, отвечая на вопрос журналистов о роли молодежи в развитии отечественных технологий.

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в десяти странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным.

В столице организаторами выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Главной темой фестиваля в 2025 году определена "Твоя квантовая Вселенная" в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий.

Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и фонд Олега Дерипаски "Вольное дело". Интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - "Сбер". Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства "В центре науки". Инновационный партнер - Сибур.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.