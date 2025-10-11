В Вологде освященные стяги с ликом Спаса Нерукотворного передадут участникам СВО

В Софийском соборе отслужили молебен о здравии бойцов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Молебен о здравии бойцов отслужили в Софийском соборе в Вологде в рамках Всероссийской акции "Эстафета Победы", освещенные стяги с ликом Спаса Нерукотворного передадут участникам СВО. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

"Молебен о здравии наших бойцов отслужили в Софийском соборе в Вологде в рамках Всероссийской акции "Эстафета Победы". Принимаем на нашей земле патриотическое мероприятие, организованное Российским фондом свободных выборов", - написал губернатор. По его словам, русские воины во все времена шли в бой со святыми образами. "Верим, что эти стяги станут символом силы, победы и веры в наших воинов, будут им поддержкой и напоминанием о том, что мы молимся и помним о каждом герое", - отметил Филимонов.

Освящение стягов провел митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, которому глава региона выразил признательность за формирование "совместной духовной силы вологжан, всего русского народа".

Знамена для последующей передачи бойцам вручили представителям 24 регионов России - участникам финала Третьего Всероссийского конкурса "Мои медиавыборы", который в эти дни принимает у себя Вологодская область. Впервые акция "Эстафета Победы" состоялась в 1995 году в преддверии 50-летия Победы в Великой Отечественной войне, после проводилась каждый последующий юбилейный год. В 2025 году акция приурочена к 80-летию Великой Победы.