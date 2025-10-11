Женщина пыталась вывезти с Украины почти $1 млн наличными

Она спрятала валюту в своем автомобиле

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Гражданка Украины пыталась вывезти из страны в Румынию $970 тыс., спрятав валюту в своем автомобиле. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

"Тайник под капотом Mercedes и почти $1 млн внутри. В пункте пропуска "Порубное" пограничники обнаружили почти миллион долларов, спрятанных под капотом Mercedes", - говорится в сообщении.

В службе отметили, что гражданка Украины 1990 года рождения пыталась вывезти незадекларированные средства в Румынию.

"Во время проверки совместная обзорная группа пограничников и таможенников нашла в моторном отсеке специально оборудованный тайник с 38 пакетами и семью свертками наличных. Общая сумма валюты $970 тыс., стоимость авто - около $29 тыс.", - сообщили в погранслужбе.

Деньги у женщины изъяты, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.