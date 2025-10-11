В Бурятии рекомендовали не есть сурков на фоне вспышки бубонной чумы в Монголии

Среди симптомов заражения, в частности, повышение температуры, озноб, болезненность и воспаленность лимфатических узлов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Бурятии рекомендовало жителям не употреблять в пищу мясо сурков, а также не приближаться к местам их обитания. Причиной стали заражения бубонной чумой в Монголии в сентябре, в том числе с одним летальным исходом.

"В сентябре в Монголии зафиксировано 13 случаев заражения бубонной чумой, в том числе 1 летальный исход. В связи с широким ареалом обитания тарбаганов в монголо-российском приграничье имеется высокая вероятность переноса заболевания на территорию Российской Федерации ввиду естественной миграции данного вида", - говорится в Telegram-канале службы.

В Бурприроднадзоре рекомендовали гражданам не употреблять в пищу мясо и внутренности сурков, не прикасаться к больным или мертвым зверькам, а также не разбивать лагерь вблизи нор и колоний грызунов и не ходить по открытой местности в легкой открытой обуви.

Среди симптомов заражения: повышение температуры тела, озноб, болезненность и воспаленность лимфатических узлов или одышка с кашлем и отхождение мокроты с кровью. При их появлении рекомендуется немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Ведомство в рамках профилактики также оповестило охотничьи хозяйства, охотоведов, егерей, производственные охотинспекторы и выдало памятки об опасности заражения охотникам вместе с мониторингом охотничьих ресурсов.