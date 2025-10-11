Губернатора Самарской области посвятили в казаки

Церемония прошла в Тольятти на площадке Поволжской академии образования и искусств им. Святителя Алексия, митрополита Московского

САМАРА, 11 октября. /ТАСС/. Церемония посвящения губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в казаки состоялась в Тольятти. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Губернатор Самарской области прошел казачью и православную процедуру верстания в казаки. <…> Вячеслав Федорищев стал пятым губернатором, который был принят в казаки", - отмечается в сообщении.

Церемония прошла во время круга Самарского окружного казачьего общества в Тольятти на площадке Поволжской академии образования и искусств им. Святителя Алексия, митрополита Московского. Есаулец произнес традиционный текст перед инициацией в казаки. "Одной из отличительных традиций казачества в современной России является принесения присяги на Животворящем Кресте и Святом Евангелии. Это символизирует верность и обязательства казака перед Богом и народом", - пояснили в пресс-службе.

Федорищев произнес слова присяги. "Присягаю верой и правдой служить Отечеству, казачеству и вере православной, свято хранить добрые казачьи традиции и обычаи, защищать их в годину брани, не щадя живота своего, не за страх, а по совести выполнять возложенные на меня обязанности. А данные мне права и власть не употреблять во зло", - приводятся слова присяги в сообщении.

После этого войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян вручил губернатору походную икону. "Чтобы она всегда была с вами и Богородица вас оберегала. Любо нашему казаку!" - процитировали Давитьяна в пресс-службе правительства региона.