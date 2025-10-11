Глава Севастополя опроверг утверждения о массовом загрязнении берега мазутом

Есть точечные выбросы всего в нескольких местах, сообщил Михаил Развожаев

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Утверждения о массовом загрязнении береговой линии в Севастополе мазутом не соответствуют действительности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев по итогам проведенной планерки.

"На нескольких пляжах Северной стороны обнаружены точечные пятна мазута.<…> К сожалению, ЦИПсО уже активно вбрасывают дезинформацию о якобы массовых загрязнениях нефтепродуктами береговой линии. Подчеркиваю: массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет. Есть точечные выбросы мазута всего в нескольких местах, которые мы оперативно собираем силами Спасательной службы Севастополя, Горхоза, Севприроднадзора и операторов пляжей", - написал он, уточнив, что помощь волонтеров не требуется.

Губернатор отметил, что власти в ежедневном режиме получают данные оперативного мониторинга состояния морской среды в акватории в районе Севастополя от ученых. Моделирование показывает, что еще существует вероятность небольших очаговых выбросов мелких фракций в районе пляжей Северной стороны. Именно поэтому для оперативного сбора любых возможных отходов установлены две лодки на пляжах "Любимовка-1" и "Любимовка-2".

"Ситуацию постоянно мониторят Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, наш Севприроднадзор и МЧС по Севастополю", - добавил Развожаев.