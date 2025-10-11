Представитель ЗАЭС: последние сутки на станции прошли спокойно

Резервные дизель-генераторы продолжают работать штатно

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Последние сутки на Запорожской АЭС прошли более или менее спокойно относительно обстрелов со стороны ВСУ впервые за несколько дней. При этом резервные дизель-генераторы станции продолжают работать штатно, обеспечивая энергоснабжение систем охлаждения ядерного топлива в реакторах, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Что касается обстрелов, то последние сутки прошли более-менее тихо впервые за несколько дней", - отметила она.

Яшина сообщила, что для обеспечения собственных нужд Запорожская АЭС продолжает использовать дизельные генераторы.

"Генераторы работают в штатном режиме, обеспечивая энергоснабжение объектов станции, критически важных для поддержания ее безопасности, в частности, систем охлаждения ядерного топлива в реакторах и хранилищах отработавшего топлива. Запасов дизельного топлива на станции достаточно", - сказала Яшина.

По словам собеседницы агентства, обстановка на Запорожской АЭС остается напряженной, но контролируемой. Станция работает в режиме соблюдения всех необходимых мер безопасности. Радиационный фон в районе ЗАЭС и на прилегающих территориях соответствует установленным нормам, не превышает естественных природных значений. Угрозы радиационной безопасности нет, подчеркнула она.

Электричество на ЗАЭС

Запорожская АЭС обеспечивается электричеством за счет аварийных дизель-генераторов с 23 сентября из-за повреждения последней линии внешнего энергоснабжения 750 кВ "Днепровская" в результате обстрелов ВСУ. 6 октября ЗАЭС и Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Противник ударил по району пожарной части всего в 1,2 км от периметра атомной станции.

9 октября в МАГАТЭ заявили, что процесс восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС начался после контактов агентства с российской и украинской сторонами. В то же время на станции ТАСС сообщили, что о сроках восстановления говорить еще рано.