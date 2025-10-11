Греция вернула из Германии украденный в Древней Олимпии фрагмент колонны

Артефакт из античного храма Леонидеон незаконно вывезли в 1960-х годах

Редакция сайта ТАСС

© Nejdet Duzen/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

АФИНЫ, 11 октября. /ТАСС/. Греция получила из Германии фрагмент капители (венчающей части) колонны, который принадлежал античному храму Леонидеон на территории Древней Олимпии и был незаконно вывезен из страны в 1960-х годах. Об этом сообщило греческое министерство культуры.

По его словам, 10 октября в конференц-центре Древней Олимпии состоялась церемония передачи артефакта университетом германского города Мюнстер. "Это фрагмент капители ионического архитектурного ордера, выполненный из известняка, местами сохранившего остатки штукатурки. Максимальные сохранившиеся размеры фрагмента - 24 см в высоту, 33,5 см в ширину, и он демонстрирует стилистическое сходство с ионическими капителями с территории Древней Олимпии", - говорится в сообщении.

Леонидеон, названный в честь архитектора Леонида с острова Наксос, расположен в юго-западной части святилища Олимпии, в котором проходили античные олимпийские игры в период с 776 года до н. э. до 393 года н. э. Леонидеон - самое большое по площади здание святилища с характерными ионическими аркадами снаружи со всех четырех сторон. Оно было возведено во второй половине IV века до н. э. и служило местом пребывания для почетных посетителей святилища. Северная часть храма была обнаружена еще во время первых раскопок германской археологической школы в Олимпии, проводившихся в 1875-1881 годах, а в 1953-1956 годах раскопки были завершены.

"Возвращение капители стало возможным благодаря чуткости одной немки, которая владела ею с 1960-х годов. Она забрала ее из развалин Леонидеона во время посещения этого места. Вдохновленная недавним возвращением важных древностей из университета Мюнстера в страны их происхождения, она решила передать капитель университету, благодаря ценному вкладу которого капитель была возвращена в Грецию", - отметили в Минкульте.

Вернувшиеся артефакты

Университет Мюнстера, имеющий собственный археологический музей, уже ранее возвращал ценные артефакты в Грецию. В 2019 году он вернул так называемую чашу Спироса Луиса, олимпийского чемпиона первых современных Олимпийских игр в Афинах 1896 года, которая экспонируется в Музее античных Олимпийских игр в Олимпии. В 2024 году университет вернул мраморную мужскую голову римской эпохи, которая была вывезена за границу с древнего кладбища в Салониках и теперь выставлена в Археологическом музее этого города.

Доктор Торбен Шрайбер, куратор Археологического музея университета Мюнстера, подчеркнул твердую решимость вернуть любой объект, оказавшийся предметом незаконного оборота, заявив, что никогда не поздно поступать правильно, нравственно и справедливо. В свою очередь генеральный секретарь Министерства культуры Греции Георгиос Дидаскалу во время церемонии передачи капители колонны поблагодарил представителей германского университета и заявил, что "этот акт доказывает, что культура и история не знают границ, а требуют сотрудничества, ответственности и взаимного уважения". "Каждое такое возвращение - это акт восстановления справедливости и одновременно мост дружбы между народами", - сказал Дидаскалу.