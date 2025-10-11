В очереди к Крымскому мосту скопилось более 600 машин

Время ожидания со стороны Керчи составляет более двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Свыше 600 автомобилей находятся в очереди на проезд по Крымскому мосту по состоянию на 17:00 часов, время ожидания превышает два часа. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"17:00 [мск]. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 610 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.