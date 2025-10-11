В Смоленске стартовала программа подготовки управленцев из числа участников СВО

Программу открыла оценочная конференция

СМОЛЕНСК, 11 октября. /ТАСС/. Очный модуль обучения курсантов программы "Герои СВОего времени. Смоленск" стартовал в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

Проект, реализуемый по поручению президента РФ Владимира Путина, направлен на подготовку управленческих кадров из числа бойцов, участвовавших в специальной военной операции.

"На предыдущих этапах были отобраны 26 человек, 13 курсантов начали обучение, еще 13 приступят после завершения службы. Убежден, что в будущем они станут надежной опорой для наших гражданских учреждений и предприятий", - отметил Анохин.

Программу открыла оценочная конференция, цель которой - определить уровень управленческих компетенций участников. В течение следующих дней для обучающихся пройдут лекции и мастер-классы от преподавателей Высшей школы госуправления, регионального филиала РАНХиГС, СмолГУ и сотрудников правительства Смоленской области.

Формируется команда наставников и программа стажировок. Весь комплекс обучения продлится до июня 2026 года.