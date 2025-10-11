В Кабардино-Балкарии заработали муниципальные центры управления

Они будут осуществлять сбор, обработку и анализ информации по обращениям граждан из открытых источников, а также готовить предложения для органов местного самоуправления

НАЛЬЧИК, 11 октября. /ТАСС/. Муниципальные центры управления, которые будут осуществлять сбор, анализ и обработку информации от жителей, заработали в 10 районах Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщили в администрации главы КБР.

"В Кабардино-Балкарии заработали 10 муниципальных центров управления (МЦУ). Они образованы во всех районах республики за исключением Терского и Эльбрусского, а также городского округа Прохладный. Основная задача - повышение уровня удовлетворенности жителей республики деятельностью органов местного самоуправления. Они будут осуществлять сбор, обработку и анализ информации по обращениям граждан из открытых источников, а также готовить предложения для органов местного самоуправления по улучшению взаимодействия с населением", - отметили в администрации главы республики.

Общую координацию МЦУ будет осуществлять Центр управления регионом (ЦУР) в Кабардино-Балкарии в системе "Инцидент менеджмент". ЦУР также проведет обучение сотрудников и предоставит доступ к современным аналитическим ресурсам.