В ЦДРА наградили победителей вокальной номинации конкурса "Профессия - Родину защищать"

В Центральном Доме Российской Армии также состоялся гала-концерт

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Церемония награждения победителей 1-го Всероссийского детского творческого конкурса "Профессия - Родину защищать" в номинации "Вокальное мастерство" прошла в Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА). Об этом сообщили в Минобороны России.

"11 октября в Центральном Доме Российской Армии состоялся гала-концерт и церемония награждения финалистов первого Всероссийского детского творческого конкурса "Профессия - Родину защищать" в номинации "Вокальное мастерство", - говорится в сообщении.

В министерстве проинформировали, что лучшими в номинациях и возрастных категориях признаны: Татьяна Бабкина из Домодедово, Андрей Палаев из Иваново, вокальные ансамбли "Соло-в-ушки" и "Аллегро" из Москвы, образцовый коллектив - театр детской песни "Летний дождь", представляющий город Великие Луки. Обладателем главного приза стал московский ансамбль "Юные патриоты".

В военном ведомстве уточнили, что в конкурсе принимали участие артисты со всей России в возрасте от 8 до 16 лет. Они в течение двух дней демонстрировали свое мастерство как в сольных выступлениях, так и в составе дуэтов и ансамблей.

"Репертуар у нас свободный, но большинство участников сознательно выбирают или сами сочиняют песни военно-патриотической направленности. Цель этой номинации - приобщение детей к армейской культуре, поиск и развитие молодых талантов и их дальнейшая поддержка на пути к большой сцене", - отметил начальник ЦДРА заслуженный работник культуры РФ Василий Мазуренко.

О конкурсе

Всероссийский детский творческий конкурс "Профессия - Родину защищать" проводится Министерством обороны Российской Федерации с целью развития детского и юношеского творчества и активизации творческого потенциала подрастающего поколения. Он включает в себя три направления "Вокальное мастерство", "Военная вышивка" и "Изобразительное искусство". В этом году творческое состязание было посвящено Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.