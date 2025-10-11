Актер Денис Семенов умер из-за рака печени

Дата и место похорон станут известны позже, рассказала актриса Марина Серегина

Денис Семенов © Страница Театра Драматических Импровизаций в ВКонтакте

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российский актер Денис Семенов умер 10 октября в возрасте 46 лет из-за рака печени. Об этом ТАСС сообщила актриса Марина Серегина.

"Да, он умер. Причина - онкология печени", - сообщила она, уточнив, что дата и место похорон станут известны позже.

Семенов родился 27 апреля 1979 года. В 2014 году окончил театральный факультет Балтийского института. С 2008 года служил актером Театра драматических импровизаций.

Из наиболее известных работ Семенова в кино - "Невский", "Шеф", "Дом с ментами", "Филин".