Актер Денис Семенов умер из-за рака печени
16:22
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российский актер Денис Семенов умер 10 октября в возрасте 46 лет из-за рака печени. Об этом ТАСС сообщила актриса Марина Серегина.
"Да, он умер. Причина - онкология печени", - сообщила она, уточнив, что дата и место похорон станут известны позже.
Семенов родился 27 апреля 1979 года. В 2014 году окончил театральный факультет Балтийского института. С 2008 года служил актером Театра драматических импровизаций.
Из наиболее известных работ Семенова в кино - "Невский", "Шеф", "Дом с ментами", "Филин".