Силовики РФ выяснили личные данные и доход друга Порошенко Солодаева

Комбриг ВСУ, будучи в тылу далеко от ЛБС, официально получает около 130 тыс. гривен в месяц

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Личные данные и доход командира действующей в Харьковской области 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Евгения Солодаева, близкого друга экс-президента Украины Петра Порошенко, стали известны российским силовикам.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что военнослужащие 57-й бригады ВСУ организовали бизнес по продаже жителям Волчанска видео и фото с дронов их разрушенных домов, без которых чиновники не принимают документы на получение компенсации. По их данным, этот "бизнес" прикрывает полковник Солодаев, который также получает процент.

"На сегодняшний день комбриг Солодаев, будучи в тылу далеко от ЛБС, официально получает около 130 тыс. гривен в месяц (253,5 тыс. рублей). Его жена-делопроизводитель, сидя в пункте постоянной дислокации, зарабатывает порядка 40 тыс. гривен (78 тыс. рублей), что намного больше чем у обычного украинского военного, которые вынуждены сводить концы с концами, подрабатывая в такси. Эту информацию также можно посмотреть в его декларации за 2025 год", - рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства напомнил, что Солодаев до СВО занимал должность замкомандира батальона почетного караула. В год он получал заработную плату свыше 15 млн гривен (29,2 млн рублей). Его жена Татьяна Солодаева за тот же 2017 год заработала более 5 млн гривен (9,7 млн рублей) на должности делопроизводителя того же батальона, отметили силовики. Уже в следующей декларации за 2018 год семья Солодаевых заявила о владении участками земли в Николаевской области на побережье реки Южный Буг общей площадью более 10 га. Земельные участки находятся в Селе Дмитровка Вознесенского района.

"В сети родственники военнослужащих 57-й ОМПБр ВСУ часто жалуются, что не могут связаться с командованием и узнать судьбу своих пропавших сыновей и мужей. Многих интересуют контакты командиров подразделений. Мы им подскажем", - отметил собеседник, уточнив, что можно написать в бот обратной связи в Telegram "Сохрани себе жизнь". Порошенко в свою очередь продолжает регулярно поставлять в бригаду гуманитарную помощь, чем периодически вызывает гнев у Владимира Зеленского и его команды, заключил он.