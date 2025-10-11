В Саранске более 90 многоквартирных домов остались без холодной воды

Произошла аварийная ситуация на водоводе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Авария на водоводе произошла в северо-восточной части Саранска, в результате в зону отключения холодного водоснабжения попали свыше 90 многоквартирных домов и более 700 частных. Об этом говорится в сообщении администрации Саранска.

"В районе дома 23А по ул. Севастопольской произошла аварийная ситуация на водоводе (труба холодного водоснабжения) диаметром 450 мм", - отмечается в сообщении.

По данным администрации, под отключение попали более 90 многоквартирных домов по улицам Сураева-Королева, Тавлинская Набережная, Юрия Святкина, Севастопольская, проспект Российской Армии, Волгоградская, Кочкуровская, а также Заводская и Рабочая в микрорайоне Ремзавод. Кроме того, без водоснабжения остались свыше 700 частных домов в микрорайоне Ремзавод, а также в поселках Луховка и Пушкино.

"Саранскгорводоканал" проводит аварийно-восстановительные работы на участке. Для жителей организован подвоз воды, уточнили в администрации.