На Ставрополье форум, посвященный культурному коду, собрал более 700 экспертов

Мероприятие объединило представителей более 20 государств мира, включая страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Китай

© Мадина Идрисова

ПЯТИГОРСК, 11 октября. /ТАСС/. Более 700 участников объединил Международный форум "Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества". Об этом ТАСС сообщил директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

"Мы говорили о культурном коде, как о философской содержательной части. Все пронизано тем культурным ходом, который мы впитываем с детства в рамках того или иного общества, того или иного уклада. И, с одной стороны, это делает нашу уникальную составляющую, такую индивидуальную составляющую, с другой стороны, мы понимаем, общаясь друг с другом, с представителями других государств, сколько у нас общего", - сказал Тлисов.

По его словам, участие в дискуссиях приняли свыше 700 экспертов.

"Из года в год география участников расширяется, и я очень благодарен нашим коллегам, представителям зарубежных государств, самого высокого уровня, руководителям дипломатических миссий, которые поддерживают форум. Они очень заинтересованы в том, чтобы возвращаться к нам. Наверное, это один из важных параметров, который подтверждает, что интерес к форуму сохраняется, а те результаты, которые здесь можно получить, полезны для коллег, в том числе, и в решении вопросов, которые касаются их государств и их сферы деятельности", - добавил Тлисов.

Международный форум "Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества" проходит в Железноводске 9 и 10 октября. Организатор - Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС. Форум объединил представителей более 20 государств мира, включая страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Китай.