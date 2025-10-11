Путин поздравил российских аграриев с профессиональным праздником

За последние годы достижения АПК РФ стали предметом национальной гордости, отметил президент

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю профессионального праздника российских аграриев.

"Поздравляю вас с праздником - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", - сказал президент.

Он отметил, что "напряженный, ответственный труд на земле, в полях, на предприятиях агропромышленного комплекса традиционно пользуется в России особым уважением и почетом, служит надежной опорой суверенитета страны, обеспечивая ее продовольственную безопасность и благополучие миллионов людей".

Как подчеркнул Путин, за последние годы достижения российского АПК "стали настоящим предметом национальной гордости, примером динамичного, поступательного развития, успешного освоения самых современных, передовых технологий".

В видеообращении президент отдельно остановился на показателях сельского хозяйства и рассказал о планах развития отрасли.

"Еще раз с праздником, дорогие друзья! Желаю вам и вашим близким успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", - обратился глава государства к аграриям.