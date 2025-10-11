В Госдуме заверили, что обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не будет

Пенсионеры продолжат получать выплаты либо наличными, либо на карту, заявил председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российские пенсионеры смогут продолжать получать выплаты наличными деньгами или на карту, обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не будет. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Пенсионерам не нужно тревожиться, что это их напрямую коснется, и завтра они не будут знать, что делать со своими цифровыми рублями, которые непонятно где, какие-то цифры, какие-то криптоактивы, какая-то криптовалюта, куда им идти", - сказал Нилов. По его словам, "очень много разговоров, очень много интерпретаций, очень много домыслов, а сидят люди старшего поколения, которые с настороженностью воспринимают [новшества], но по старинке верят всему тому, что они слышат по телевизору".

"Их нужно успокоить, все будет нормально, - сказал Нилов. - Все выплаты в полном объеме в проиндексированном виде, в зависимости от желания пенсионеров, как были, так и будут. Как получали они пенсии либо деньгами, либо на карту того банка, который они хотели, так они и будут получать".

Глава комитета подчеркнул, что пока все выплаты в цифровых рублях идут "в рамках каких-то экспериментальных процессов", и никаких глобальных и одномоментных перемен в этой сфере не будет.

Выплаты цифровыми рублями

Цифровой рубль - это цифровая форма российской национальной валюты. Наличная, безналичная и цифровая формы рубля равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю.

В сентябре этого года Казначейство России выплатило первую зарплату в цифровых рублях. С 1 января 2026 года Казначейство России и Банк России обеспечат возможность проведения операций со счетом цифрового рубля. С его помощью можно будет осуществлять перечисления средств в бюджетной системе РФ и различные выплаты за счет средств федерального бюджета.