Минздрав: рост цен на жизненно важные лекарства в РФ ниже показателей инфляции

В частности, снижению цены способствует регистрация воспроизведенных лекарств, биоаналогов или дженериков, отметил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России отмечается ниже инфляционных значений. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"Мы мониторируем цены на все жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Это 820 международных непатентованных названий и 1 000 готовых лекарственных препаратов в разных дозировках, упаковках и так далее. И на сегодня рост цен по ним ниже показателей инфляции", - сказал он.

Глаголев отметил, что регистрация воспроизведенных лекарств, биоаналогов или дженериков также способствует снижению цены. Это происходит за счет того, что следующий воспроизведенный препарат выходит на рынок с понижающим ценовым коэффициентом.