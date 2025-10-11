В Госдуме поддержали идею обязательной медиации при разводе

Примирительная процедура особенно важна для семей с детьми, подчеркнула Татьяна Буцкая, первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Редакция сайта ТАСС

© Александра Горошилова/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Примирительная процедура при разводе должна стать обязательной в России, особенно это важно для семей с детьми. Такое мнение высказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

Министр юстиции Константин Чуйченко ранее сообщал о разработке законопроекта, предусматривающего обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака.

"Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной", - сказала парламентарий. Депутат подчеркнула, что "медиатор - это тот человек, который помогает договориться", и "особенно медиаторы нужны в тех ситуациях, когда в семье есть дети".

Буцкая отметила, что в Москве функционирует очень сильная служба медиации, при работе с которой по итогам бракоразводного процесса создается "практически паспорт семьи", в котором прописаны все нюансы касательно детей и прочего.

"Медиатор слышит одну сторону, слышит другую сторону и делает так, что эти две стороны могут договориться. И в результате, даже если семья не сохранится, они не станут врагами, - сказала первый зампред комитета ГД. - Но вообще, конечно, у нас глобальная задача, чтобы разводов стало меньше, а крепких семей стало больше".