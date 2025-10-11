Питомник в Подмосковье готов взять к себе осиротевших медвежат с Камчатки

Сотрудники питомника просят жителей и гостей края сообщить о встрече с животными

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 октября. /ТАСС/. Питомник "Земля прайда" в подмосковном Климе готов взять на себя содержание осиротевших на Камчатке медвежат, видео с которыми появилось в соцсетях. Судя по кадрам, хищники сильной истощены и потеряны, сообщается в Telegram-канале парка.

"Мы получаем очень много сообщений о том, что на Камчатке обнаружены осиротевшие малыши - медвежата. Конечно же, если мы имеем хоть какую-то возможность помочь тем, кто в этом нуждается - мы поможем. Это совсем маленькие, голодные медвежата, уйти далеко от места прикормки они не могут. <...>. Поэтому надежда пока есть. Мы уже сообщили, что все необходимые затраты, которые нужны для спасения этих сирот можем взять на себя", - говорится в сообщении питомника.

Сотрудники питомника просят жителей и гостей Камчатки сообщить о встрече с двумя медвежатами, по информации от органов исполнительной власти на Камчатке, медвежата не обнаружены. "Ситуация на контроле. При любом появлении медведей есть договоренность о незамедлительном информировании", - говорится в сообщении краевых властей.

В октябре 2024 года сотрудники подмосковного парка-приюта "Земля прайда" прилетели на Камчатку в октябре, чтобы найти и поймать осиротевшего медвежонка, который прибился к работникам вахтового поселка. Когда их вахта подошла к концу и людям пришла пора уезжать, медвежонок уже привык к постоянному подкармливанию. В дальнейшем он мог погибнуть или стать опасным для местных жителей. Специалисты на самолете через всю страну перевезли медвежонка в Москву и поселили в парке-приюте.