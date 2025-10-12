МВД: мошенники похищают деньги через Telegram-боты для инвестиций

Такой бот имитирует проведение сделок, отображает растущий "доход", что побуждает граждан вкладывать значительные суммы, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Мошенники стали внедрять в схемы обмана россиян использование Telegram-ботов, имитирующих проведение сделок с растущим доходом, побуждая отдавать аферистам большие суммы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Telegram-боты используются для мошенничества в сфере инвестиций", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что с помощью рекламы и приемов социальной инженерии злоумышленники убеждают россиян в наличии автоматизированного способа торговли криптовалютами или ценными бумагами. "Пользователю направляют ссылку на Telegram-бот, который имитирует проведение сделок, отображает растущий "доход" и побуждает вкладывать значительные личные и кредитные денежные средства", - пояснили в ведомстве.