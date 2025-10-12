ОП: мошенники применяют ИИ, чтобы втереться в доверие к семьям участников СВО

Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров рекомендовал не отвечать на сообщения в мессенджерах лицам, представляющимся сотрудниками Соцфонда, фонда "Защитники Отечества", кадровых подразделений МО РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Организованные преступные сообщества стали применять искусственный интеллект, а также IT-решения для внедрения в социальные сети и группы членов семей участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Мошенники активно мониторят социальные сети, содержание постов, добавляются в группы членов семей участников СВО, чтобы получать доступ к персональным данным. Они стали применять технологии искусственного интеллекта, а также IT-решения для "интеграции" в социальные сети и группы членов семей участников СВО", - сказал Машаров.

Он отметил, что на особом контроле - группы, где собираются денежные средства на поддержку подразделений, закупку БПЛА, поддержку членов семей участников СВО, поиск участников СВО.

Как противостоять мошенникам

Он рекомендовал не отвечать на запросы, сообщения в мессенджерах лицам, представляющимся сотрудниками Социального фонда России, фонда "Защитники Отечества", кадровых подразделений Минобороны, военкоматов и не вступать с ними в переписку, также это касается взаимодействия в социальных сетях, если добавляются в друзья, либо начинают общение - необходимо сразу блокировать и прекратить любую переписку.

"Важно понимать, что мошенники зачастую действуют медленно и методично, сначала они добавляются в друзья в соцсетях, ведут длительное общение с потенциальной жертвой и лишь спустя месяцы присылают ссылку на поддельный ресурс", - сказал Машаров.

В случае звонков от "официальных" лиц, в том числе когда сообщают данные родственника, включая дату рождения, воинское звание, воинскую часть, не сообщать в ответ никаких кодов из сообщений, отвечать односложно и нечетко. "По возможности не говорить слова и словосочетания: да, согласен, подтверждаю, одобряю, не называть в ответ свою фамилию, имя и отчество полностью, так как имеется возможность записи голоса, который будет в дальнейшем сгенерирован и использован в преступных целях", - пояснил Машаров.

В случае, если родственник-участник СВО сообщил код из "Госуслуг" третьим лицам, надо немедленно обращаться в органы внутренних дел. "Постарайтесь сделать скрин переписки и скрин звонка на телефоне, идите в ближайший МФЦ и отделение банка, где открыт расчетный счет (карта), обязательно сообщите о произошедшем в банки и микрофинансовые организации, где оформлены кредиты и займы", - сказал Машаров.

Он предупредил, что если человек находится в поиске родственника - участника СВО, то нельзя переходить по незнакомым ссылкам в группах и скачивать незнакомые файлы - так мошенники получают доступ к личной информации.

"Если вы все-таки стали потерпевшим от действий дистанционных мошенников, и не знаете как действовать, можете обратиться в ОП РФ, где вам окажут квалифицированную бесплатную юридическую помощь", - напомнил Машаров.