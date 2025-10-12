С блогера Лерчек принудительно взыскивают долг по ЖКХ

Сумма задолженности Валерии Чекалиной превышает 6,7 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Судебные приставы принудительно взыскивают с блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) задолженность по ЖКХ. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Чекалина не внесла в установленный срок плату за жилую площадь, тепло и электроэнергию, а также коммунальные платежи. Соответствующие материалы были направлены мировым судьей Москвы приставам. На основании этих материалов открыто исполнительное производство о принудительном взыскании долга. Общая сумма задолженности Чекалиной за ЖКХ превышает 6,7 тыс. рублей.

Чекалина находится под домашним арестом. Она обвиняется в незаконном выводе денег из России. По версии следствия, Чекалина и ее подельники продавали курсы через интернет и для этого заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.