На Украине упоминание Ермака признали пропагандой "российского империализма"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Любое упоминание личности покорителя Сибири атамана Ермака Тимофеевича признано на Украине пропагандой "российского империализма". Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

В соответствии с законом местные власти должны "декоммунизировать" все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с именем покорителя Сибири.

Ермак Тимофеевич - русский военачальник, казачий атаман. Его имя стало символом завоевания Сибири для Русского государства во времена Ивана Грозного и Федора I Иоанновича. В 1581 году он возглавил военный поход на сибирского хана Кучума, с чего началось освоение Сибири.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.