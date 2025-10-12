Эксперт Васильева: школьная форма помогает сосредоточиться на учебе

Форма создает ощущение равенства между детьми, отметила президент Российской академии образования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Школьная форма является важным элементом образовательной культуры и помогает обучающимся сосредоточиться на учебном процессе, не отвлекаясь на внешний вид. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила президент Российской академии образования Ольга Васильева.

"Школьная форма есть практически в каждой школе Российской Федерации, кто-то выбирает черный низ, белый верх - то, что удобно. <...> Во-первых, она (школьная форма - прим. ТАСС) мобилизует, позволяет собраться, во-вторых, нет, так сказать, возможности отвлечения, у кого какое платье краше, какая кофта и все остальное", - сказала Васильева.

По ее словам, школьная форма дисциплинирует учеников, создает атмосферу равенства и помогает избежать ненужных сравнений между детьми.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщали, что не планируют устанавливать единые требования к школьной одежде на федеральном уровне. Согласно статье 38 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", образовательные организации вправе самостоятельно определять правила внешнего вида учащихся, включая цвет, фасон и другие параметры формы, с учетом мнения родителей и самих школьников.

Кроме того, с 3 сентября 2025 года в России вступил в силу ГОСТ для школьной формы, разработанный Роскачеством и подведомственным Минпромторгу России Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. В документе ужесточаются требования к свойствам ткани, а также перечислены основные изделия, относящиеся к школьной форме. Отмечается, что стандарт не предъявляет требований к дизайну формы, но она может иметь отличительные знаки образовательной организации, как эмблемы, нашивку, фурнитуру с символикой и другие декоративные элементы. При этом ГОСТ не распространяется на обувь и спортивную одежду.