В Москве ожидаются облачная погода и небольшой дождь

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Небольшой дождь и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве 12 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет плюс 7-9 градусов, в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер прогнозируется юго-западный и южный 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах 4-9 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов.