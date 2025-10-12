В Совфеде предложили увеличить количество бюджетных мест в вузах

Член комитета по образованию Айрат Гибатдинов, в частности, указал на планируемое расширение перечня лиц, имеющих право на поступление по отдельной квоте

МОСКВА,12 октября. /ТАСС/ Член комитета по образованию Совфеда Айрат Гибатдинов предложил увеличить количество бюджетных мест в вузах и квоты для льготных категорий абитуриентов. Об этом он сообщил в письме министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Учитывая незначительное сокращение количества бюджетных мест в 2025 году, а также планируемое расширение перечня лиц, имеющих право на поступление по отдельной квоте, представляется целесообразным рассмотреть возможность увеличения размера такой квоты. Помимо прочего, с целью учета интересов граждан, поступающих в рамках общего конкурса, представляется целесообразным увеличить размер <...> общего числа бюджетных мест <... > по программам бакалавриата и программам специалитета", - сообщил Гибатдинов.

Согласно данным Минобрнауки, в 2024 году на программы бакалавриата и специалитета было выделено 447 402 бюджетных места с учетом вузов Донбасса и Новороссии. Всего из российских школ тогда выпустились около 635 тыс. 11-классников. На 2025/2026 учебный год - из 441,9 тыс. бюджетных мест, распределенных на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования, 99,6% были заполнены.

Подводя итоги приемной кампании этого года, Фальков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре заявил, что в рамках отдельной квоты, а она составила 53,8 тыс. мест, зачислено 28,7 тыс. человек. Это больше прошлогоднего приема на 12 тыс. В настоящее время правом на поступление по квоте уже обладают Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена мужества, участники специальной военной операции и их дети, а также дети медицинских работников, умерших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией, также сообщил Гибатдинов.