SuperJob: 90% родителей поддерживают пересдачу ЕГЭ по всем предметам по выбору

Согласно результатам исследования, выступают за возможность пересдачи всех предметов по выбору и большинство учителей, преподающих в 10-11-х классах

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. 9 из 10 родителей старшеклассников поддерживают предложение дать возможность выпускникам пересдавать ЕГЭ по всем предметам по выбору. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе родители старшеклассников и педагоги 10-11-х классов.

"Ожидаемо, больше всего сторонников нововведения - среди родителей учеников 10-11 классов: за - 9 из 10", - говорится в итогах исследования.

Аналитики отметили, что трое из четырех экономически активных россиян поддерживают предложение разрешить выпускникам 11-х классов пересдавать ЕГЭ по всем предметам по выбору в том же году до окончания приемной кампании в вузах. Против высказались 8% опрошенных, еще 17% затруднились с ответом.

Согласно результатам опроса, женщины чаще мужчин поддерживают инициативу (79% и 71% соответственно). Среди россиян до 35 лет сторонников больше, чем среди тех, кто старше (также 79%). Поддерживает возможность пересдачи всех предметов по выбору и большинство учителей, преподающих в 10-11-х классах (68%). Каждый пятый педагог высказался против, каждый восьмой затруднился с оценкой инициативы.