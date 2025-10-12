На Урале ожидается переменная облачность и ветер до 18 м/с

Днем температура воздуха будет подниматься до плюс 5 градусов

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Переменную облачность и ветер до 18 м/с прогнозируют синоптики в регионах Уральского федерального округа днем в воскресенье. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области] 12 октября переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, порывы до 18 м/с. Температура ночью от минус 2 до минус 7 градусов, днем от 0 до плюс 5 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Челябинской области днем будет переменная облачность, местами мокрый снег и снег, ветер до 16 м/с, температура воздуха днем достигнет плюс 5 градусов, а в ночь на понедельник может похолодать до минус 7 градусов.

В Курганской области - облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, ветер до 12 м/с, днем до плюс 5 градусов, ночью температура воздуха опустится до минус 3 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туман, порывы ветра достигнут 9 м/с. Днем потеплеет до плюс 2 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 10 градусов, при прояснении до минус 15 градусов.

В Югре - малооблачно, преимущественно без осадков, ветер до 10 м/с, днем - до плюс 5 градусов, ночью похолодает до минус 11 градусов. На Ямале в этот день ожидается переменная облачность, в отдельных районах утром туман, преимущественно без осадков, ветер до 10 м/с, днем потеплеет до плюс 3 градусов, ночью в регионе похолодает до минус 10 градусов, при прояснении - до минус 15 градусов.